Дезркая Злата Огневич с поясом на обнаженный бюст взбудоражила воображение фанов

Образы артистки становятся все более откровенными.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич порадовала поклонников новой порцией пикантных фотографий.

Артистка поделилась с поклонниками кадрами, на которых предстала в необычном и одновременно довольно смелом образе. Во время недавней фотосессии в объективе фотографии Natalia Dudych Злата позировала в белом костюме и черных сапожках.

instagram.com/natalia_dudych

А вот вместо белья бюст исполнительницы украсил золотистый металлический пояс. Соблазнительности луку добавили золотистые украшения – цепочка на шее и массивные серьги.

instagram.com/natalia_dudych

"Когда Наталья предложила идею съемок, я сказала "да"! Знаете, как я себя теперь проверяю? Закрываю глаза и ловлю ощущение: если внутри чувствую "расширение", соглашаюсь или беру "на подумать". Если же наоборот — все сжимается внутри, я даже не рассматриваю. Это очень хорошо работает", — поделилась опытом Огневич.

instagram.com/natalia_dudych

Фаны звезды не сдержали эмоций от увиденного: "Красиво и очень смело", "прекрасная", "горячая", "красивая женщина, ну не девушка".

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