Ди Каприо резко сдал позиции: Forbes опубликовал рейтинг самых богатых актеров

Подведены итоги и были обнародованы самые большие гонорары звезд Голливуда в новом рейтинге, который показал, сколько зарабатывают актеры и как меняются доходы в киноиндустрии.

в 2025 году количество звездных премьер сократилось, а общие доходы двадцати самых высокооплачиваемых актеров составили 590 миллионов долларов — на 20% меньше, чем в прошлом году, сообщает издание Forbes.

Лидер года, Адам Сэндлер, получил 48 миллионов долларов после выплат агенту и менеджеру, что значительно меньше, чем в прошлом году — 88 миллионов. В то время как Леонардо Ди Каприо пережил худший оплачиваемый год впервые за предыдущие 15.

«Мы будем просить больше! Они — меньше. Но в переговорах я довольно оптимистично настроен», — говорит один из ведущих агентов на счет ситуации.

Несмотря на падение доходов, актеры продолжают получать большие гонорары за участие в проектах студий. Например, Скарлетт Йохансон получила 43 миллиона долларов за франшизу «Мир Юрского периода», Брэд Питт — 41 миллион долларов за «F1».

Стриминговые сервисы, такие как «Netflix» и «Amazon», предлагают актерам стабильность: они подписывают долгосрочные контракты и даже получают выплаты до выхода лент. Адам Сэндлер, Кевин Харт и Милли Бобби Браун получают гарантированные гонорары независимо от успеха фильмов.

Молодые таланты еще доказывают свою привлекательность: Сидни Суини и Глен Пауэл заработали семь и десять миллионов долларов соответственно, тогда как Тимоти Шаламе и Майкл Б. Джордан ожидают примерно 20 миллионов за следующие проекты. Зендея, которая готовит четыре фильма и продолжение «Эйфории» в 2026 году, также имеет шансы попасть в высший эшелон заработков.

Напомним, недавно Forbes назвал самую богатую звезду мира 2026 года. Состояние знаменитости превысило семь миллиардов долларов.