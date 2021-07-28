Ди Каприо, Терон, Пачино: голливудские звезды, которые никогда не были в браке

Ди Каприо, Терон, Пачино: голливудские звезды, которые никогда не были в браке

Несмотря на ряд громких романов, звезды не спешат идти под венец.

Несмотря на бешеную славу, состояние, красоту и популярность у противоположного пола, некоторые голливудские звезды никогда не шли под венец.

Кто-то, разочарованный предыдущим неудачным романтическим опытом, зарекается жениться, кто-то наслаждается свободой, а кому-то просто не удается найти идеальную половинку. Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку о желаемых известных холостяках и холостячках, которые никогда не были женаты или замужем.

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Леонардо Ди Каприо

Associated Press

Один из самых желанных холостяков Голливуда — Леонардо Ди Каприо. Актер славится громкими романами с красавицами, впрочем, никому так и не удалось заманить под венец красавчика. Так, звезда "Титаника" имел отношения с Жизель Бyндхен, Евой Герциговой, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Эрин Гизертон, Келли Рорбах, Тони Гарр, Ниной Агдал. Сейчас же знаменитость в отношениях с 24-летней актрисой Камиллой Морроне. Вместе они более 3 лет.

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46-летний Лео рассказывал, что обязательно женится, когда придет время.

Шарлиз Терон

Associated Press

Шарлиз Терон также ни разу не была замужем. С 1997-го по 2001 год актриса встречалась с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом. А в следующем году она познакомилась со Стюартом Таунсендом на съемках фильма "24 часа". Некоторое время их пару считали одной из самых крепких в Голливуде, но в январе 2010-го они расстались. Следующие и последние отношения звезды были с Шоном Пенном, которые продлились всего год и завершились в 2015 году.

Associated Press

Поговаривали, что они помолвлены, впрочем, Терон опровергла эти слухи. Также Терон заметила, что вообще никогда не мечтала о свадьбе хоть с одним из своих мужчин.

Шарлиз воспитывает двое приемных детей: в марте в 2012-м она усыновила мальчика по имени Джексон из ЮАР. 6 лет назад звезда удочерила в США девочку Августу.

Аль Пачино

Associated Press

81-летний Аль Пачино в течение всей жизни холостякует — он ни разу не женился, хотя и имел серьезные отношения. Так, звезда может похвастаться романами с Мартой Келлер, Джилл Клейберг, Дайан Китон. Несмотря на то, что в браке он не был, актер воспитывает троих детей. В 1989-м у него родилась дочь Джулия Мария от учительницы актерского мастерства Джен Тэррант. В 2001-м на свет появились близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз от Беверли Д'Анджело. Пара была вместе с 1996-го по 2003 год.

Кортни Кардашян

instagram.com/kourtneykardash

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашян, как и ее сестры Кендалл и Кайли Дженнер, тоже не примеряла свадебное платье и фату. Впрочем, она 9 лет была вместе со светским фотографом Скоттом Дисиком и родила троих детей. Пара так и не поженилась, а в 2015-м разорвала отношения, через полгода после рождения третьего малыша. Следующим любимым Кортни стал боксер Юнес Бенджи. Двухлетний роман закончился, когда спортсмена застукали с другой. Сейчас Кортни безумно влюблена в бойфренда Трэвиса Баркера — барабанщика панк-группы Blink-182. Дойдет ли дело до свадьбы, посмотрим.

gettyimages.com

Джаред Лето

instagram.com/jaredleto

Не спешит жениться и 49-летний фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Певец и актер строил отношения со Скарлетт Йоханнсон, Пэрис Хилтон, Эшли Олсен и Линдси Логан. Впрочем, к супружеской жизни так и не дошло.

Кайли Миноуг

instagram.com/kylieminogue

Довольно любвеобильная и певица Кайли Миноуг. 53-летняя звезда была в отношениях Джейсоном Донованом. Впрочем, звезда разбила его сердце и ушла к рок-музыканту Майклу Хатченсу. Также исполнительница была влюблена в фотографа Стефана Седнауи, модель Джеймса Гудинга и актера Оливье Мартинеса. В 2017 певица пережила болезненный разрыв с 33-летним актером Джошуа Сассо. Кайли собиралась выйти за него замуж, однако разорвала помолвку, когда узнала, что молодой жених изменил ей с партнершей по сериалу. Сейчас знаменитость в отношениях с дизайнером Полом Соломонсом.

instagram.com/kylieminogue

Недавно в СМИ появилась информация, что пара обручилась. Однако, Кайли отреагировала и сказала, что это ложь.

Мэттью Перри

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Звезда сериала "Друзья" так и не нашел женщину, с которой бы создал семью. В 90-х он встречался с Джулией Робертс. Далее актер крутил романы с Лиззи Каплан, Лорен Грэм и Ясмин Блит. В ноябре в прошлом году Мэттью сделал предложение младшей на 22 года агентке с талантов, продюсеру Молли Гервиц. Они были вместе три года. Впрочем, в июне в 2021-м актер разорвал отношения с любимой. Поэтому сейчас сердце Перри свободно.

Вайнона Райдер

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В "копилке" Вайноны Райдер множество красивых и успешных мужчин. Хотя актриса и встречалась с самыми желанными женихами Голливуда, но так и не надела кольцо на безымянный палец. В 17 лет бойфрендом актрисы был Джонни Депп. Актер позвал избранницу замуж, но не сложилось.

Getty Images

После него красавица крутила романы с Дэйвом Пирнером, Мэттом Дэймоном, Киану Ривзом, Томом Грином и другими знаменитостями. Сейчас сердце Вайноны занято модельером Скоттом Маккинлеем Ханом, с которым она начала отношения еще 10 лет назад.

Напомним, исследователи выяснили, когда нужно заключать брак. Взвешенные решения, по мнению исследователей, люди способны принимать, когда у них уже есть жизненный опыт.

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