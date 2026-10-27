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"Диагноз возникает внезапно": Сумская предположила, что могло привести к потере дочери Федишин
Звезда считает, что могла пережить похожий диагноз, когда вынашивала младшую дочь.
Украинская актриса Ольга Сумская предположила, что могло стать причиной трагедии в семье Ирины Федишин, которая недавно потеряла дочь.
По мнению звезды, это мог быть гестоз — опасное осложнение, возникающее на фоне неспособности женского организма адаптироваться к беременности. Сумская говорила, что сама столкнулась с этим диагнозом 25 лет назад, когда врачам пришлось срочно проводить ей операцию, чтобы спасти ее и младшую дочь Анну.
О пережитом артистке рассказала в комментарии проекту «Ранок у великому місті». В то же время, Сумская подчеркнула, что не знает точного диагноза Федишин, а ее слова являются лишь предположением. Актриса также выразила соболезнования певице и ее семье из-за непоправимого горя.
«Выражаю глубокие соболезнования относительно потери маленькой красавицы Веронички. Мне это очень близко, потому отзывается в моем сердце. Я попадала в очень похожую ситуацию 25 лет назад. Этот диагноз, который я тогда пережила, думаю, возможно, что-то похожее было у Иры, он возникает совершенно непредсказуемо и внезапно. Тогда, когда я планово пришла в роддом, у меня было давление 220 на 120 — и меня буквально через 5 мин положили на операционный стол», — рассказала Сумская.
Ирина Федишин потеряла дочь — как певица переживает потерю
О потере третьего ребенка Ирины Федишин стало известно вечером 13 октября. Муж певицы и ее продюсер Виталий Човнык сообщил, что супруги потеряли долгожданную дочь. Он также рассказал, что сама артистка находилась в тяжелом состоянии, и семья чуть не потеряла ее.
Впоследствии Човнык сообщил, что жена перенесла сложную операцию после значительной кровопотери. Он успел увидеть дочь и был поражен ее сходством с ним. Мужчина назвал пережитое наибольшей потерей в своей жизни, а день, когда медики спасли Ирину, — ее вторым днем рождения.
Трагедия произошла на 35-й неделе беременности. За три дня до этого Федишин выступала на благотворительном фестивале во Львовской области. Позже певица сама обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку. Она рассказала, что дочь планировали назвать Вероникой, однако семье не суждено было забрать девочку домой.
Артистка также поделилась, что смогла представить голос дочери благодаря песне, созданной с помощью искусственного интеллекта священником. Несмотря на пережитое, Ирина пообещала находить силы жить дальше.
Впоследствии певица показала фото из больницы, где рядом с ней — двое сыновей. Семья поддерживает артистку в период обновления после тяжелого испытания.