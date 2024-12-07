Дзидзьо высказался об остановке сердца 57-летнего коллеги Лесика на сцене: "Случилась беда"

Украинский певец Михаил Хома, он же в прошлом DZIDZIO, подтвердил крайне тяжелое состояние коллеги Олега Турка, более известного как Лесик.

Артист вышел на связь в своем фотоблоге и рассказал детали ситуации, которая произошла с экс-участником группы "Дзидзьо". В частности, написал, что Лесик после остановки сердца на концерте находится в реанимации и его состояние не улучшается. Он призвал своих фанов финансово помочь семье, предоставив реквизиты жены.

"Случилась беда. У Лесика во время выступления на сцене остановилось сердце. Сейчас он в реанимации в сложном состоянии. Срочно нужна наша финансовая помощь", — написал Дзидзьо в сторис.

Дзидзьо о Лесике в реанимации / Фото: instagram.com/dzidzio

Напомним, на днях 57-летнему музыканту Олегу Турко внезапно стало плохо прямо во время концерта Натальи Бучинской во Львове. У него произошла остановка сердца на сцене. К певцу подбежала команда, которая вызвала "скорую". Медики оказали первую неотложную помощь и доставили исполнителя без сознания в реанимацию. Сейчас он находится в кардиологическом отделении в крайне тяжелом состоянии.