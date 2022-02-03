"Диета №0": почему стоит посмотреть новый сериал на 1+1

В сериале покажут историю отношений бедного студента и капризной красавицы.

Уже совсем скоро зрители телеканала 1+1 увидят премьеру 16-серийной иронической комедии " Диета №0 ".

Главные роли в ленте сыграют украинская актриса Клавдия Дрозд-Бунина, знакомая зрителям 1+1 по сериалам "Худшая подруга" и "Родня" и латвийский актер — Максим Бусел.

На 1+1 скоро покажут новый сериал / пресс-служба канала "1+1"

В сериале покажут историю отношений бедного студента Вани, безнадежно влюбленного в невероятную красавицу Марго. Капризная девушка его не замечает: она выросла в богатстве, считает себя совершенством и с презрением относится к таким, как он. Но однажды на море они случайно проведут вместе ночь, а следующая их встреча произойдет только спустя много лет. Но сразу узнают ли они друг друга – зрители увидят во время просмотра сериала.

На 1+1 скоро покажут новый сериал / пресс-служба канала "1+1"

Почему стоит посмотреть сериал "Диета №0" на 1+1:

Значительная часть съемок прошла в Латвии. Во время просмотра сериала зрители смогут любоваться уютными улицами старой Риги, а также удивительными морскими пейзажами Юрмалы. В главных и ролях второго плана задействованы известные латвийские актеры, а также часть съемочной группы.

На 1+1 скоро покажут новый сериал / пресс-служба канала "1+1"

Зрители смогут увидеть отличную физическую подготовку исполнителя главной мужской роли – Максима Бусела. Кроме актерского таланта он удивил всю съемочную группу, когда с легкостью справился со всеми трюками во время съемок без каскадера. Актер сам отработал боевые сцены, сцены с использованием оружия и пиротехники.

На 1+1 скоро покажут новый сериал / пресс-служба канала "1+1"

Актер Владимир Заец, исполнитель одной из главных ролей, настолько вжился в свою роль, что в сцене задержания главного антагониста истории повредил мотоцикл, на котором был злодей. Реквизит успешно восстановили, и сейчас мотоцикл безопасно ездит по улицам столицы.

Все зимние сцены снимались летом, в разгар жары в Киеве. Многие участники проекта впервые в жизни наряжали новогоднюю елку, тогда как за окном было плюс 30. Но благодаря профессионализму команды и актеров зрители увидят в кадре настоящую зиму и почувствуют новогоднее настроение.

На 1+1 скоро покажут новый сериал / пресс-служба канала "1+1"

Многие персонажи по сюжету будут буквально изменяться. Некоторых персонажей с лишним весом сыграли другие актеры, а остальные носили специальные накладки, которые увеличивали реальные размеры актеров.

На 1+1 скоро покажут новый сериал / пресс-служба канала "1+1"

Одна из сцен, которая влияет на развитие сюжета, снималась на рассвете, на одном из центральных столичных пляжей. Время для съемок было ограничено, поэтому репетировать пришлось накануне – ночью. Вышла очень душевная репетиция, больше похожая на ночные посиделки хороших друзей у костра.

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