"Дім звукозапису" Тины Кароль неожиданно вошел в национальное архивное наследие Украины

Тина Кароль / © Пресс-служба Тины Кароль

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В четверг, 9 июля, в Доме звукозаписи Украинского радио в Киеве подписан меморандум о сотрудничестве между проектом певицы Тины Кароль «Дім звукозапису» и Государственной архивной службой Украины.

Все выпуски и материалы культурно-художественного проекта артистки официально переданы на постоянное хранение в Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив — теперь они навсегда входят в национальное архивное наследие Украины.

Документ подписали автор идеи и продюсер проекта Тина Кароль и директор Центрального государственного аудиовизуального и электронного архива Татьяна Емельянова.

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На государственное хранение передано два сезона — семнадцать выпусков, в которых украинские артисты представили новые прочтения песен разных эпох. Гостям события представили оригиналы из архивных фондов — ноты, рукописи, фотографии деятелей, документы о репрессиях и расстрелах украинских музыкантов.

Тина Кароль / © Пресс-служба Тины Кароль

Наряду с этими свидетельствами прошлого будет сохраняться и «Дім звукозапису» — документ о том, как украинская песня звучит во время полномасштабной войны, голосами нового поколения.

«Мы подписали меморандум в Доме звукозаписи Украинского радио — в доме, который дал имя нашему проекту. И именно здесь проект нашел свой дом — национальный архив Украины. Украинские песни веками выживали вопреки обстоятельствам. Наши семнадцать выпусков будут в архиве рядом с рукописями и нотами деятелей, которых за украинскую песню преследовали и расстреливали. Это и есть справедливость: песня, наконец-то, дома», — прокомментировала артистка.

Напомним, недавно Тина Кароль стала водителем. Артистка уже похвасталась своим удостоверением.

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