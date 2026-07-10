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"Дім звукозапису" Тины Кароль неожиданно вошел в национальное архивное наследие Украины
Артистка уже прокомментировала это важное событие.
В четверг, 9 июля, в Доме звукозаписи Украинского радио в Киеве подписан меморандум о сотрудничестве между проектом певицы Тины Кароль «Дім звукозапису» и Государственной архивной службой Украины.
Все выпуски и материалы культурно-художественного проекта артистки официально переданы на постоянное хранение в Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив — теперь они навсегда входят в национальное архивное наследие Украины.
Документ подписали автор идеи и продюсер проекта Тина Кароль и директор Центрального государственного аудиовизуального и электронного архива Татьяна Емельянова.
На государственное хранение передано два сезона — семнадцать выпусков, в которых украинские артисты представили новые прочтения песен разных эпох. Гостям события представили оригиналы из архивных фондов — ноты, рукописи, фотографии деятелей, документы о репрессиях и расстрелах украинских музыкантов.
Наряду с этими свидетельствами прошлого будет сохраняться и «Дім звукозапису» — документ о том, как украинская песня звучит во время полномасштабной войны, голосами нового поколения.
«Мы подписали меморандум в Доме звукозаписи Украинского радио — в доме, который дал имя нашему проекту. И именно здесь проект нашел свой дом — национальный архив Украины. Украинские песни веками выживали вопреки обстоятельствам. Наши семнадцать выпусков будут в архиве рядом с рукописями и нотами деятелей, которых за украинскую песню преследовали и расстреливали. Это и есть справедливость: песня, наконец-то, дома», — прокомментировала артистка.
Напомним, недавно Тина Кароль стала водителем. Артистка уже похвасталась своим удостоверением.