Димопулос ответила на хейт о поездке в Танзанию с мужем во время войны

Украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос объяснила своим фолловерам в Instagram, почему она с мужем и детьми уехала в Африку.

Так, знаменитость сейчас находится в Танзании, откуда публикует яркие кадры.

Вероятно, пользователей разозлили эти публикации и они начали упрекать звезду в отдыхе во время войны.

Фото: instagram.com/santadimopulos

В сторис артистка решила ответить недоброжелателям и заявила, что за границей она не отдыхает. По ее словам, у любимого есть там бизнес, поэтому он должен большинство своего времени находится именно в этой стране.

Фото: instagram.com/santadimopulos

"Мы не отдыхаем, как некоторым показалось (и некоторых так беспокоит). У моего мужа здесь бизнес и большинство времени он должен проводить именно здесь. Поэтому, семья тоже будет проводить здесь много времени. Но чтобы детям не было совсем скучно, на выходных мы пытаемся что-нибудь придумать для них", – написала она.

Санта добавила, что она не оправдывается, поскольку ей "давно плевать на то, когда ей пишут негатив". Впрочем, хейтеров Димопулос сразу блокирует в Сети.

"Я знаю себя, знаю, что все делаю правильно. Я себя уважаю и очень люблю. В блок бросаю сразу, потому что ценю хорошую энергетику, культуру и атмосферу на своей странице", – добавила она и пожелала всем быть добрее и достойними своей страны и жертв ее великих героев.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, телеведущая и актриса Даша Малахова возмутилась тем, что украинцы начали критиковать друг друга. В частности, она ответила хейтерам, которые травят женщин за отдых с детьми во время войны.

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