Димопулос ответила на хейт в Сети из-за вечеринки в годовщину Голодомора: "Я никому не навредила"

Исполнительница Санта Димопулос ответила на хейт по поводу вечеринки в Версальском дворце в День памяти жертв Голодомора.

Звезда в фотоблоге объяснила, что тогда находилась на дне рождения подруги. Санта решила сделать себе детокст от новостей, так что вообще их не читала.

Исполнительница объяснила, если бы она просмотрела новостную ленту, то ни в коем случае не опубликовала бы такие снимки.

"Сделала ли я плохо, что выставила это сообщение – нет, совершила ли я ошибку, что выставила именно в этот день – да. Потому что это был День памяти жертв Голодомора. Моя бабушка пережила их оба, поэтому я очень хорошо помню. Если бы я утром прочитала новости (как обычно), поставила бы этот пост? Нет! Но я никому не навредила и не сделала зла. Каждый человек в жизни совершает ошибки, и я не исключение ", – объяснила исполнительница.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Звезда также добавила, что постоянно общается с украинскими защитниками, которые находятся. Артистка рассказала, что у военных спрашивает о том, не обижает ли их когда украинцы в соцсетях радуются жизни.

"Ни один из них не сказал, что это неправильно! Напротив, они стоят на том, что за это и борются. Осуждают всегда те, кто что-то запретил (и очень хочет), и идет внутреннее напряжение и злоба, которую надо на кого-то выплеснуть", – прокомментировала Санта.

Напомним, артистку раскритиковали из-за неуместного контента в День памяти жертв Голодомора. Санта опубликовала кадры роскошного чаепития в Версале и показывала изысканные французские блюда.

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