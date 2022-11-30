Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Димопулос ответила на хейт в Сети из-за вечеринки в годовщину Голодомора: "Я никому не навредила"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
997
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Димопулос ответила на хейт в Сети из-за вечеринки в годовщину Голодомора: "Я никому не навредила"

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Певица объяснила, почему опубликовала возмутительные кадры.

Исполнительница Санта Димопулос ответила на хейт по поводу вечеринки в Версальском дворце в День памяти жертв Голодомора.

Звезда в фотоблоге объяснила, что тогда находилась на дне рождения подруги. Санта решила сделать себе детокст от новостей, так что вообще их не читала.

Исполнительница объяснила, если бы она просмотрела новостную ленту, то ни в коем случае не опубликовала бы такие снимки.

"Сделала ли я плохо, что выставила это сообщение – нет, совершила ли я ошибку, что выставила именно в этот день – да. Потому что это был День памяти жертв Голодомора. Моя бабушка пережила их оба, поэтому я очень хорошо помню. Если бы я утром прочитала новости (как обычно), поставила бы этот пост? Нет! Но я никому не навредила и не сделала зла. Каждый человек в жизни совершает ошибки, и я не исключение ", – объяснила исполнительница.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Звезда также добавила, что постоянно общается с украинскими защитниками, которые находятся. Артистка рассказала, что у военных спрашивает о том, не обижает ли их когда украинцы в соцсетях радуются жизни.

"Ни один из них не сказал, что это неправильно! Напротив, они стоят на том, что за это и борются. Осуждают всегда те, кто что-то запретил (и очень хочет), и идет внутреннее напряжение и злоба, которую надо на кого-то выплеснуть", – прокомментировала Санта.

Напомним, артистку раскритиковали из-за неуместного контента в День памяти жертв Голодомора. Санта опубликовала кадры роскошного чаепития в Версале и показывала изысканные французские блюда.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
997
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация