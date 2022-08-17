Димопулос рассказала, в какой стране будет учиться ее сын от Джеджулы и о трудностях с жильем

Украинская певица, победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос рассказала, где будет учиться ее сын Даниэль.

Уже не за горами 1 сентября, поскольку семья уехала за границу, 13-летнему юноше артистка решила найти новую школу. Свой выбор Санта остановила на французском учебном заведении Nice International School.

Как поделилась звезда, она уже оплатила часть обучения.

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

Впрочем, Димопулос столкнулась с другой проблемой – аренды жилья в Ницце.

Об этом она написала в своих Instagram-stories.

"Я снова на юге Франции и пытаюсь совершить попытку №4 в поиске жилья. Семья осталась в Африке ждать пока я что-то найду. Я бы махнула рукой на Францию, но уже устроила Дени в Nice International School и даже часть оплатила. Предложений мало, цены космос, объективно, хороших вариантов нет. Хочу домой", – написала она.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Заметим, что сейчас семья Санты находится на Занзибаре. Пользователей раздражали публикации с солнечного острова и они стали упрекать звезду в отдыхе во время войны. Артистка ответила недоброжелателям.

Напомним, на днях Санта Димопулос высказалась относительно своего бывшего любимого, шоумена Андрея Джеджуле. Она отметила, что так и не смогла найти общий язык с ведущим.

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