Димопулос вышла на связь из больницы и обратилась к бывшему мужу: "Думала, не выживу"

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко / © instagram.com/santadimopulos

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Украинская певица Санта Димопулос, которая недавно попала в больницу в Киеве, раскрыла подробности своей болезни.

В своем фотоблоге звезда показалась в больничной палате. Она впервые рассказала, что с ней случилось прошлой ночью. Как оказалось, Санте стало внезапно плохо из-за неизвестного вируса, с симптомами которого она продолжает бороться. Находясь под наблюдением врачей, она поблагодарила их за оказанную помощь. А кроме них, обратилась к экс-мужу, бизнесмену Игорю Кучеренко. Димопулос отметила, что в такой трудный момент он ее поддержал.

Санта Димопулос в больнице / © instagram.com/santadimopulos

"Я в больнице. Впервые за многие годы я оказалась в больнице. По натуре я боец и редко позволяю себе слабость. Но ночью мне было так, что я думала не выживу. Не понимаю, что это за вирус и что происходит. Но было очень плохо. Я в надежных руках, поэтому буду идти на поправку точно. Спасибо врачам за заботу, а также моему бывшему мужу за поддержку и участие. Берегите себя", — отметила артистка в сторис.

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