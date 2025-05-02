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Димопулос вышла на связь из больницы и обратилась к бывшему мужу: "Думала, не выживу"
Артистка поделилась, как проходит ее лечение в Киеве.
Украинская певица Санта Димопулос, которая недавно попала в больницу в Киеве, раскрыла подробности своей болезни.
В своем фотоблоге звезда показалась в больничной палате. Она впервые рассказала, что с ней случилось прошлой ночью. Как оказалось, Санте стало внезапно плохо из-за неизвестного вируса, с симптомами которого она продолжает бороться. Находясь под наблюдением врачей, она поблагодарила их за оказанную помощь. А кроме них, обратилась к экс-мужу, бизнесмену Игорю Кучеренко. Димопулос отметила, что в такой трудный момент он ее поддержал.
"Я в больнице. Впервые за многие годы я оказалась в больнице. По натуре я боец и редко позволяю себе слабость. Но ночью мне было так, что я думала не выживу. Не понимаю, что это за вирус и что происходит. Но было очень плохо. Я в надежных руках, поэтому буду идти на поправку точно. Спасибо врачам за заботу, а также моему бывшему мужу за поддержку и участие. Берегите себя", — отметила артистка в сторис.
Напомним, недавно шоумен Владимир Жогло заявил, что перенес серьезную операцию по уменьшению желудка. Звезда рассказал, как это повлияло на его состояние сейчас и ошеломил своей фигурой до и после.