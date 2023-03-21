Димопулос высказалась о Джеджуле после его заявлений о политических спорах с их 14-летним сыном

Исполнительница Санта Димопулос высказалась о бывшем муже, шоумене Андрее Джеджуле, который недавно заявил, что не общается с 14-летним сыном из-за полномасштабной войны в Украине.

В Instagram-stories знаменитость отметила, что не хотела бы ничего говорить о своем экс-возлюбленному. Но Санта намекнула, что может многое рассказать о бывшем, что покажет его не с лучшей стороны. Впрочем, в первую очередь исполнительница хочет защитить их совместного сына Даниэля.

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

"У меня есть много чего сказать. Когда есть дети, то это тяжело и болезненно. Очень хочу защитить своего ребенка в первую очередь. Слава Богу он уже взрослый и много чего понимает и анализирует", — отметила Санта.

Артистка напоследок также подчеркнула, что не хочет "мараться о грязь" и делать неприятно сыну.

"Очень не хочется вообще хоть как-то ассоциироваться с некоторыми людьми и что-то комментировать публично — это мараться о грязь и делать неприятно своему ребенку", — подчеркнула Димопулос.

Санта Димопулос не стала комментировать слова экс-мужа, но намекнула, какого мнения о нем / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно Андрей Джеджула заявил, что уже некоторое время не общается с 14-летним сыном от Санты Димопулос, ведь у них возникли "принципиальные споры по некоторым политическим вопросам". Впоследствии шоумен заявил, что его слова не так поняли. С сыном они общаются и никаких политических споров между ними нет.

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