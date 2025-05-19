Директор "Евровидения" ответил на упреки Испании о фальсификации голосов со стороны Украины и Израиля

Украина и Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Реклама

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" ответили испанскому вещателю, который заподозрил их в нечестности.

Так, недавно Испания со скандалом запросила аудит голосов их страны у Европейского вещательного союза, чтобы удостовериться в достоверности процесса голосования. Дело в том, что им показалось подозрительным, что нацжури Испании оценили выступление Израиля в 60 баллов, а сам испанский народ отдал Юваль Рафаэль аж 297 баллов. Более того, испанский вещатель начал протестовать против дальнейшего участия стран, в которых продолжаются вооруженные конфликты. По их мнению, таким образом конкурс сможет избавиться от предвзятости и сохранить "свою культурную сущность".

В результате директор конкурса вышел на связь и расставил все точки над "і". VRT сообщает, что в заявлении Мартин Грин опроверг любые упреки со стороны Испании. Он отметил, что подсчетом зрительских голосов занималась независимая компания, которая подтвердила отсутствие каких-либо махинаций в зрительском голосовании как испанцев, так и остальных всех стран.

Реклама

Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

"Мы поддерживаем постоянный контакт со всеми вещателями-участниками и серьезно относимся к их замечаниям. Подчеркиваем, что система голосования на "Евровидении" является самой современной в мире: результаты каждой страны тщательно проверяются большой командой специалистов, чтобы исключить любые подозрительные или нерегулярные схемы голосования. Независимый мониторинговый орган осуществляет контроль как за данными голосования жюри, так и за голосами зрителей, чтобы гарантировать достоверность результатов. Наш партнер по голосованию Once подтвердил, что действующее голосование было зарегистрировано во всех странах-участницах гранд-финала этого года и в остальном мире", - говорится в заявлении директора "Евровидения" Мартина Грина.

Напомним, недавно литовский вещатель мощно поддержал Украину во время трансляции прямого эфира "Евровидения-2025".