Директор "Евровидения" после неоднозначных заявлений о РФ на конкурсе резко изменил свою риторику

"Евровидение-2026" / © Associated Press

Директор "Евровидения" Мартин Грин после волны возмущения из-за заявлений о возможном возвращении России на конкурс неожиданно сменил риторику.

На пресс-конференции перед гранд-финалом «Евровидения-2026» в Вене он заверил, что пока никаких переговоров о возвращении РФ к конкурсу не ведется.

«Позвольте мне высказаться вполне четко. Никаких переговоров о возвращении российской телетрансляции на „Евровидение“ не ведется. И никаких планов на этот счет нет», — подчеркнул Грин, пишет Суспільне.

Таким заявлением директор конкурса фактически попытался успокоить фанов, которые резко отреагировали на его предыдущие слова для британского радио LBC. Накануне медиа сообщило, что Мартин Грин якобы допустил «теоретическую» возможность возвращения России на конкурс.

Более того, тогда он заявил, что РФ дисквалифицировали в 2022 году не из-за полномасштабной войны против Украины, а из-за того, что российский вещатель не смог доказать свою независимость от власти страны-агрессора. Именно этот тезис вызвал волну критики в соцсетях и среди еврофанов.

Теперь же Грин начал оправдываться и объяснять, что его слова «неправильно истолковали». Во время нового заявления он даже обратился к журналистам со словами о «несколько неправильно трактованной информации в прессе».

Напомним, Россию официально отстранили от участия в «Евровидении» 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Европейский вещательный союз заявил о солидарности с Украиной и объяснил, что участие РФ противоречит ценностям конкурса.

