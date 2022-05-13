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Директор Kalush Orchestra рассказал о запрете группе на "Евровидении-2022"

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Директор Kalush Orchestra рассказал о запрете группе на "Евровидении-2022"

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Директор украинской группы Kalush Orchestra, прошедшей в финал конкурса "Евровидение-2022", Николай Кучерявый рассказал о запретах на музыкальном первенстве.

Так, в эфире телемарафона "Єдині новини" он рассказал, что коллектив все же столкнулся с политической цензурой. В частности, группе запретили показывать на сцене патриотическую постановку.

"Евровидение" – конкурс, на котором есть достаточно много запретов. Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера. "Евровидение" аргументирует это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7. Но мы понимаем свою миссию и на каждом интервью, каждому человеку мы говорим о том, что в Украине война", – сказал Кучерявый.

Кроме того, он напомнил, как участница исландской группы Systur вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага. По словам Николая, артистка хотела выступить с большим флагом, но этого не разрешили организаторы конкурса.

Также директор коллектива подумал, что больше повлияло на такой безумный успех Kalush Orchestra на конкурсе – соболезнования Украине из-за войны или песня. Так, Николай Кучерявый отметил, что Европе всегда был интересен украинский фольк с современными мотивами и добавил, что война также повлияла. Впрочем, он отметил, что до вторжения России группе прочили место в пятерке.

Напомним, выступление Kalush Orchestra устанавливает рекорд по просмотрам на YouTube. Видео выступления представителя Украины собрало больше всего просмотров.

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