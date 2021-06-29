Директор МакSим вспомнила разговор с ней перед комой: "Она была на позитиве"

Директор МакSим вспомнила разговор с ней перед комой: "Она была на позитиве"

Сейчас директор артистки также находится в больнице.

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова оставила в своем Instagram развернутый ответ всем неравнодушным, кто переживает за здоровье артистки и ее самой.

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Маргарита сообщила, что она сейчас с ковидом находится в больнице и ей довольно трудно писать сообщение. Она попросила "включить режим тишины".

"Для меня написать этот текст сейчас, это как пройти 30 км пешком без отдыха. Хочу напомнить, что я попала в больницу на следующий день после Марины (настоящее имя МакSим — прим.ред.) Я очень слаба. Мне трудно и физически и морально. Я всем благодарна за поддержку и ваше участие. Всем тем, кому мы так неравнодушны", — написала Соколова.

Она также рассказала, когда в последний раз говорила с МакSим.

"Я общалась с Мариной до обеда 18 июня. Ровно до тех пор, пока ее ввели в сон. Она была на позитиве. Мы друг друга подбадривали", — отметила директор артистки.

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Напомним, больше недели назад певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. При этом тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи говорят, что после серьезного ДТП, в которое звезда попала в 2018 году, у исполнительницы ослабленный организм. Состояние певицы сейчас затрудняет ряд проблем со здоровьем.

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