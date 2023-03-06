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Директор Виталия Козловского вспомнила его день рождения год назад: "Над головой бахкало"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Директор Виталия Козловского вспомнила его день рождения год назад: "Над головой бахкало"

Виталий Козловский

Праздник певца пришелся именно на начало полномасштабного вторжения в Украину.

Украинский певецВиталий Козловский 6 марта отмечает свой день рождения. В этом году исполнителю исполнилось 38 лет.

В честь важной даты близкие и друзья Виталия написали ему свои поздравления. Директор певца, Юлия Бакуменко, вспомнила, как пыталась устроить праздник для него в прошлом году в начале полномасштабной войны. В сторис в Instagram Козловский поделился этой историей.

Директору артиста очень хотелось порадовать его праздничным тортом, но, к сожалению, тогда все магазины столицы были пусты и найти не то чтобы торт, а даже ингредиенты для него было трудно. К тому же враг постоянно обстреливал Киевщину и сигнал тревоги не затихал.

© instagram.com/vkozlovsky_music
Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Год назад в этот день улицы Киева были пусты. Как и полки магазинов. Сирены ныли, над головой бахкало, родные звонили с увещеваниями выезжать из Киева. А я искала по Оболони сгущенку на вафельный торт. Тогда мы даже не знали, будет ли завтра .И я себе придумала, что как бы ни было, а торт со свечами должен быть. Торт несокрушимости", — вспомнила Юлия.

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Дата публикации
Просмотры
214
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