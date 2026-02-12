Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде-2026 из-за шлема: Дорофеева, Кароль и другие отреагировали

Владислав Гераскевич, Тина Кароль, Надя Дорофеева

История украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх-2026 всколыхнула не только спортивное сообщество, но и весь украинский народ.

Как известно, спортсмена дисквалифицировали перед первым заездом из-за его принципиальной позиции — он отказался выступать без «шлема памяти», на котором изображены украинские атлеты, погибшие в результате войны с РФ.

МОК запретил экипировку с символическими изображениями, предложив компромисс — черную ленту или демонстрацию шлема до и после заезда. Однако Гераскевич твердо заявил: либо он стартует в шлеме, который чтит павших, либо не выступает вообще. И остался верен своей позиции.

Это решение стало больше, чем спортивной новостью. Это — голос памяти, который невозможно заставить молчать. Пока в мире ищут «нейтральность», Украина ежедневно платит самую высокую цену за свободу. И Владислав напомнил об этом на главной спортивной арене планеты.

Владислав Гераскевич в шлеме памяти / © Associated Press

Позицию скелетониста поддержал НОК Украины. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский наградил спортсмена орденом Свободы. В соцсетях украинцы массово благодарят Гераскевича за принципиальность. Так же не сдерживают эмоций звезды украинского шоу-бизнеса.

Надя Дорофеева

«Наш!» — с восторгом отметила поступок спортсмена певица.

Надя Дорофеева поддержала Владислава Гераскевича

Маша Ефросинина

«Позор вам, МОК», — резко и понятно отреагировала ведущая.

Маша Ефросинина поддержала Владислава Гераскевича

Тина Кароль

«Ты — пример. Гордимся и благодарны», — искренне обратилась к Гераскевичу артистка.

Тина Кароль поддержала Владислава Гераскевича

Джамала

«Очень понимаю. Очень жаль. Это всегда так страшно проявить голос. Спасибо за смелость», — поддержала олимпийца исполнительница.

Джамала поддержала Владислава Гераскевича

Юлия Бакуменко — жена Виталия Козловского

«Не выступил, но победил! Достойный поступок! Уважение!» — подчеркнула избранница Козловского.

Юлия Бакуменко поддержала Владислава Гераскевича

Слава Демин

«Достоинство сильнее медали», — отметил интервьюер.

Слава Демин поддержал Владислава Гераскевича

Анатолий Анатолич

«Хотел бы поблагодарить Международный олимпийский комитет за их недостойный поступок — дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Кстати, первого в истории независимой Украины. Но за что? За то, что теперь весь мир видит и слышит все то, что хотел донести и показать Владислав — изображения украинских атлетов, олимпийцев, погибших во время полномасштабного вторжения от России на его шлеме. Теперь они на первых полосах всех изданий мира и сюжетах — везде Владислав Гераскевич. У меня мурашки по коже от того, что Владислав пожертвовал возможностью выиграть медаль», — подчеркнул шоумен.

