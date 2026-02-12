- Дата публикации
Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде-2026 из-за шлема: Дорофеева, Кароль и другие отреагировали
Звезды массово поддержали спортсмена и публично поблагодарили его за мужественную позицию.
История украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх-2026 всколыхнула не только спортивное сообщество, но и весь украинский народ.
Как известно, спортсмена дисквалифицировали перед первым заездом из-за его принципиальной позиции — он отказался выступать без «шлема памяти», на котором изображены украинские атлеты, погибшие в результате войны с РФ.
МОК запретил экипировку с символическими изображениями, предложив компромисс — черную ленту или демонстрацию шлема до и после заезда. Однако Гераскевич твердо заявил: либо он стартует в шлеме, который чтит павших, либо не выступает вообще. И остался верен своей позиции.
Это решение стало больше, чем спортивной новостью. Это — голос памяти, который невозможно заставить молчать. Пока в мире ищут «нейтральность», Украина ежедневно платит самую высокую цену за свободу. И Владислав напомнил об этом на главной спортивной арене планеты.
Позицию скелетониста поддержал НОК Украины. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский наградил спортсмена орденом Свободы. В соцсетях украинцы массово благодарят Гераскевича за принципиальность. Так же не сдерживают эмоций звезды украинского шоу-бизнеса.
Надя Дорофеева
«Наш!» — с восторгом отметила поступок спортсмена певица.
Маша Ефросинина
«Позор вам, МОК», — резко и понятно отреагировала ведущая.
Тина Кароль
«Ты — пример. Гордимся и благодарны», — искренне обратилась к Гераскевичу артистка.
Джамала
«Очень понимаю. Очень жаль. Это всегда так страшно проявить голос. Спасибо за смелость», — поддержала олимпийца исполнительница.
Юлия Бакуменко — жена Виталия Козловского
«Не выступил, но победил! Достойный поступок! Уважение!» — подчеркнула избранница Козловского.
Слава Демин
«Достоинство сильнее медали», — отметил интервьюер.
Анатолий Анатолич
«Хотел бы поблагодарить Международный олимпийский комитет за их недостойный поступок — дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Кстати, первого в истории независимой Украины. Но за что? За то, что теперь весь мир видит и слышит все то, что хотел донести и показать Владислав — изображения украинских атлетов, олимпийцев, погибших во время полномасштабного вторжения от России на его шлеме. Теперь они на первых полосах всех изданий мира и сюжетах — везде Владислав Гераскевич. У меня мурашки по коже от того, что Владислав пожертвовал возможностью выиграть медаль», — подчеркнул шоумен.