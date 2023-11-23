Дива Монро на архивном фото показала, как выглядела до пластики

Известная украинская блогерша Монро порадовала поклонников архивным фото.

Знаменитость в своем Instagram опубликовала фотографию, которая была сделана в 2000-х годах. На снимке Монро изображена в длинном рыжем парике с кудрями, а также в желтом блестящем платье и джинсовом жакете. Также блогерша позировала перед камерой с ярким макияжем. Как призналась Монро, тогда она еще не прибегала к контурной пластике.

Рядом с архивным фото блогерша показала, как выглядит сейчас. Монро заметно похудела, у нее кардинально изменился стиль одежды и прическа. Также знаменитость предпочитает более сдержанный макияж.

Дива Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Любовь к себе начинается с филлеров и без м*дака рядом. Когда ночью полезла в архивы", — подписала фотографии Монро.

Подписчики блогерши были просто ошеломлены таким кардинальным изменением имиджа. Они засыпали Монро комплиментами. Правда, многие фанаты отметили, что знаменитость раньше тоже выглядела непревзойденно.

Ты всегда круто выглядела и у тебя была крутая энергетика

Ой, мне и первое фото очень нравится! Красивая!

Расцвела!

Напомним, что недавно архивным фото поделился дизайнер Андре Тан. Знаменитость показала, как выглядел в 23 года с длинными и вьющимися волосами.

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