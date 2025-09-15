Дива Монро после интервью экс-супруги Розового сделала резкое заявление: "Потратила 13 лет жизни"

Ольга Мерзликина, Виктор Розовый и Дива Монро

Украинская блогерша и артистка Дива Монро отреагировала на громкое интервью Ольги Мерзликиной — бывшей жены комика и ветерана войны Виктора Розового.

В своих соцсетях Монро отметила проблему токсичных отношений и призвала жертв домашнего насилия не молчать. По словам инфлюэнсерши, она внимательно посмотрела интервью Мерзликиной с Машей Ефросининой и долго не могла оправиться от услышанного. Монро подчеркнула, что не собирается оценивать правдивость фактов или давать психологическую характеристику Розовому, однако важным считает саму тему.

"Почему красивая, образованная, культурная женщина потратила 13 лет жизни на эмоционального насильника? Многие украинские женщины терпят и верят в клятвы, потому что у нас до сих пор нормализован токсичный патриархат. Парень не плачет, девочка должна быть удобной — и так воспитывают новые поколения", — написала блогерша.

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый

Она также обратилась непосредственно к женщинам, которые сейчас находятся в сложных отношениях. Монро отметила, что, несмотря на страх или другие страшные обстоятельства, женщина не должна терпеть такие издевательства в свою сторону.

"Несмотря на страхи, голос мамы или свекрови, угрозы или обещания — бегите! Самый большой страх женщины — остаться одной. Но помните: вы нужны себе!" — заявила звезда.

Напомним, недавно Виктор Розовый резко отреагировал на скандальное интервью своей экс-супруги Ольги Мерзликиной. На защиту артиста стала известная блогерша.