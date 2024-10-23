Дива Монро рассказала о своем походе в ТЦК и пригодна ли к военной службе

Популярная блогерша Монро рассказала о своем походе в ТЦК, а также призналась, пригодна ли к военной службе.

По документам звезда Сети является мужчиной. Блогерше необходимо было обновить военный билет, поэтому она пошла в ТЦК. Знаменитость признается, что поначалу боялась, но в конце концов у нее остался положительный опыт. Монро говорит, что в ТЦК ее никто не травил, а наоборот – помогли. Конечно, была волокита с документами, очереди, блогерша несколько раз проходила ВВК, но ее это "не испугало".

Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Перед визитом я волновалась, даже боялась, потому что у меня есть определенные эмоциональные травмы, которые со мной годами. Но пришла – мне помогли. Никто не тыкал пальцами. Когда слышу сейчас негативные истории о ТЦК, становится очень грустно. У меня есть опыт общения с этой структурой – и он очень положительный. Все было в рамках закона. Да, очереди, длинная волокита с документами. И мне пришлось проходить не один смотр ВВК. Но меня этим не испугаешь. И я не заметила, что в ТЦК кого-то тащили за руки", — рассказала блогерша в интервью Oboz.ua.

Дива Монро также поделилась, что обновила документы и зарегистрировалась в "Резерве", ведь действовала в рамках закона. Правда, блогерша по определенным медицинским обстоятельствам исключена из военного учета, поэтому могла этого не делать.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Я исключена из военного учета по определенным медицинским обстоятельствам, но все мои документы есть в мобильном приложении "Резерв". В принципе, как мне объяснили, могла и не обновлять данные, но сделала это. Чтобы быть в рамках закона – это прежде всего нужно мне", — добавила блогерша.

Напомним, недавно актер Александр Мельник рассказал о своем походе в ТЦК. Артист признался, что не исключает того, что может быть мобилизованным.

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