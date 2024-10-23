Дива Монро рассказала о своем походе в ТЦК и пригодна ли к военной службе

Также блогерша поделилась, как прошла ВВК и обновила данные.
Популярная блогерша Монро рассказала о своем походе в ТЦК, а также призналась, пригодна ли к военной службе.
По документам звезда Сети является мужчиной. Блогерше необходимо было обновить военный билет, поэтому она пошла в ТЦК. Знаменитость признается, что поначалу боялась, но в конце концов у нее остался положительный опыт. Монро говорит, что в ТЦК ее никто не травил, а наоборот – помогли. Конечно, была волокита с документами, очереди, блогерша несколько раз проходила ВВК, но ее это "не испугало".
"Перед визитом я волновалась, даже боялась, потому что у меня есть определенные эмоциональные травмы, которые со мной годами. Но пришла – мне помогли. Никто не тыкал пальцами. Когда слышу сейчас негативные истории о ТЦК, становится очень грустно. У меня есть опыт общения с этой структурой – и он очень положительный. Все было в рамках закона. Да, очереди, длинная волокита с документами. И мне пришлось проходить не один смотр ВВК. Но меня этим не испугаешь. И я не заметила, что в ТЦК кого-то тащили за руки", — рассказала блогерша в интервью Oboz.ua.
Дива Монро также поделилась, что обновила документы и зарегистрировалась в "Резерве", ведь действовала в рамках закона. Правда, блогерша по определенным медицинским обстоятельствам исключена из военного учета, поэтому могла этого не делать.
"Я исключена из военного учета по определенным медицинским обстоятельствам, но все мои документы есть в мобильном приложении "Резерв". В принципе, как мне объяснили, могла и не обновлять данные, но сделала это. Чтобы быть в рамках закона – это прежде всего нужно мне", — добавила блогерша.
Напомним, недавно актер Александр Мельник рассказал о своем походе в ТЦК. Артист признался, что не исключает того, что может быть мобилизованным.
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