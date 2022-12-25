Дизайнер Катя Сильченко показала нежные объятия с женихом на романтических фото

Дизайнер Катя Сильченко показала нежные объятия со своим женихом ивент-мейкером Сергеем "Картиной" Неклевой.

В своем профиле в Instagram знаменитость вспомнила довоенные времена и показала трогательные фотографии с любимым, на которых целовала Сергея и выступала с ним на одной сцене.

Екатерина Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Как рассказала Катя, эти фото были сделаны за 21 день до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда вместе с женихом Катя посетила день рождения своей подруги Веры Брежневой.

Екатерина Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

"Все, чего я хочу на Рождество — это конец этой ужасной войны. И ты за мной. Любовь действительно победит, несомненно! Фото были сделаны за 21 день до войны, мы были так счастливы, Вера", — написала под фото Сильченко.

Екатерина Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Напомним, о своем романе с Сергеем Неклевой дизайнер рассказала в День влюбленных, 14 февраля прошлого года. В ноябре звезда сообщила радостную новость – они с любимым решили жениться.

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