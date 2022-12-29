Дизайнер Марина Вовк показала, как в ее доме вылетели окна в результате утренней ракетной атаки

Сегодня в результате утренней ракетной атаки оккупантов по Украине пострадал, в частности, дом дизайнера Марины Вовк.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Вовк разместила видео, на котором показала, как в ее доме, расположенном в Вишневом, вылетели окна. В ролике видно, как вся комната дизайнера засыпана стеклом.

"Таким был кофе сегодня… Не игнорируйте воздушную тревогу! Пожалуйста! И берегите детей! PS: Все хорошо! Все целы и ни царапины! Слава Богу! Клеим окна! Фото выложу позже", — сообщила Вовк.

Отметим, что сегодня утром, 29 декабря, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по всей Украине. По нашей стране было на этот раз выпущено 69 ракет. Украинские звезды показали, как во время обстрела прятались с родными в бомбоубежищах и настойчиво попросили соотечественников не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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