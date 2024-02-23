Дизайнер Залевский рассказал, как его выгнали из Ukrainian Fashion Week и где брал деньги на показы

Режиссер и дизайнер Алексей Залевский рассказал, как его выгнали из Ukrainian Fashion Week и где он брал деньги на свои модные показы.

Дизайнер в свое время был активным участником Украинской недели моды, однако в 2017 году он был исключен из программы мероприятия. Как рассказал Залевский в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", это решение принял оргкомитет после того, как он выразил свое недовольство. Дело в том, что показ коллекции дизайнера ставили в последний день Недели моды. По словам Залевского, тогда почти никто не приходит на событие. Тем временем дизайнер в показ вкладывал ресурсы, а в замен ничего не получал. Залевский попросил его включить в программу первого дня, но оргкомитет Ukrainian Fashion Week вообще исключил его.

Алексей Залевский / Фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

"Это вопрос к Ирине Данилевской (председатель оргкомитета мероприятия – прим. ред.) – почему она решила меня выгнать с Недели моды. Они – оргкомитет, это их решение. Так получается, что вся пресса приходит в первый день, а на другие дни – почти не приходит. Оргкомитет меня ставил в последний день, потому что на меня набирался полный зал. Мне надоело развлекать и загонять людей в зал. Я хотел получать что-то от этой Недели моды: славу или деньги. Я сказал Ирине Данилевской, что я хочу, чтобы мой показ был в первый день. Она сказала, что хорошо и мне позвонят. Через три недели я узнал, что не являюсь участником Fashion Week", — вспомнил дизайнер.

Алексей Залевский / Фото: скриншот с видео

Залевский также признался, что участие в модном показе стоило немало. В частности, нужно было создавать коллекцию, покупать ткань и другие необходимые вещи, выплачивать рабочим зарплату и делать членские взносы Ukrainian Fashion Week. Дизайнер параллельно занимался другими проектами, чтобы зарабатывать средства и вкладывать их в создание коллекций.

"Я параллельно работал режиссером, в рекламном агентстве креативным директором и другое. Я параллельно занимался какими-то другими делами, ставил другие показы. Fashion индустрия – это было одно, а параллельно у меня были другие проекты", — поделился Залевский.

Напомним, ранее Алексей Залевский ответил, почему не откажется от буквы Z в логотипе своего бренда. Дизайнер объяснил свою позицию.

Алексей Залевский

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