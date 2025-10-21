ТСН в социальных сетях

Дизель из Green Grey умер: где и когда состоится прощание с артистом и точная причина его смерти

Группа сделала официальное заявление.

Дизель из Green Grey

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Стало известно, где и когда состоится прощание с основателем рок-группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко, который умер 20 октября.

Коллектив в своем Facebook сделал официальное заявление. В последний путь музыканта проведут 23 октября. Прощание с артистом состоится в Киеве в "Доме кино" Национального союза кинематографистов Украины, что по адресу улица Саксаганского, 6. Начало - 9:00, конец - 11:30. После этого Дизеля похоронят.

Коллектив также назвал точную причину смерти Андрея Яценко. Ранее отмечалось, что у музыканта были проблемы с сердцем. Оказалось, что это действительно так и есть. Артист умер 20 октября в девять утра из-за сердечной недостаточности, которая была вызвана ишемической болезнью.

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

"Основатель Green Grey и неутомимый артист остался в сердцах целого поколения, которое выросло на его энергии, подарив творческую жизнь многим молодым звездам", - говорится в заявлении Green Grey.

Напомним, Андрей "Дизель" Яценко умер 20 октября. Шокированные коллеги артиста чтят его память. Артем Пивоваров вспомнил их совместное выступление в Мариуполе, а Руслана - каким он был при жизни.

