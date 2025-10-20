- Дата публикации
Дизель из Green Grey внезапно умер: что могло стать причиной смерти 55-летнего музыканта
Коллеги Андрея Яценко высказались о причине его смерти.
Коллеги лидера группы Green Grey Андрея Яценко, у которого был псевдоним Дизель, прокомментировали его смерть и высказались о возможных причинах.
Музыкант ушел из жизни в возрасте 55 лет. О внезапной смерти артиста стало известно 20 октября. Фанатов очень сильно шокировала эта новость, ведь ничего не предвещало беды. Андрей Яценко должен был выступать 30 октября в Киеве с коллективом Green Grey, после чего отправляться во всеукраинский тур.
Пока подробностей не сообщают. Тем временем издание Oboz.ua выяснило, что у Дизеля были проблемы с сердцем. Это якобы подтверждают клипмейкер Виктор Придувалов и фронтмен группы "ТНМК" Фагот.
"Друзья говорят, что последние дни он жаловался на проблемы с сердцем", - говорит Виктор Придувалов.
Отметим, 20 октября стало известно, что Андрей Яценко, он же Дизель из Green Grey, внезапно ушел из жизни. Музыканта не стало в возрасте 55 лет. Сейчас деталей о смерти артиста и похоронах не разглашают.