Дизель из Green Grey выставил на аукцион собственную квартиру в Киеве, чтобы помочь ВСУ

Музыкант продает и другие вещи, которые для него особенно ценные.

Участник рок-группы Green Grey Дизель, настоящее имя которого Андрей Яценко, организовывает благотворительный аукцион.

В частности, музыкант создает коллекцию NFT, где собрал особо ценные для него вещи. Дизель продает права на песню "Эмигрант", статуэтку MTV Europe Music Awards за "Лучшего украинского исполнителя", свою первую гитару и другие вещи. Также артист выставил на аукцион и квартиру в Киеве.

Дизель решил продать свои вещи, чтобы помочь батальону "Мрія", в котором служит от начала полномасштабной войны в Украине.

"Я создаю коллекцию NFT под названием "Эмигрант", в котором продам самое ценное из своей жизни, чтобы собрать сумму на нужды моего батальона. Каждый солдат сейчас борется за нашу с вами свободу, но помощь им очень нужна", — прокомментировал Дизель.

Музыкант также отметил, что покупатель получит реальные вещи, а не цифровые.

Напомним, недавно Андрей Данилко продал на благотворительном аукционе авто Фредди Меркьюри. Все средства с продажи легендарного Rolls-Royce пошли на помощь Украине.

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