"Дизель шоу" будет выходить на телеканале "1+1 Украина": когда премьера новых выпусков

Постер "Дизель шоу" / © пресслужба каналу "1+1"

Юмористический проект "Дизель шоу" с апреля сменит "прописку" и будет выходить на канале "1+1 Украина".

Новые выпуски можно будет увидеть с 15 мая, каждую пятницу в 19:00. Во времена большой турбулентности юмор становится не просто развлечением, а настоящей терапией. Зрители телеканала будут получать еще больше качественного позитива и жизнеутверждающей энергии, что помогает с оптимизмом смотреть в завтрашний день.

Проект, который не требует лишних представлений, традиционно сочетает в себе актуальный сценический юмор, яркие музыкальные номера и живое взаимодействие с залом. В этом году "Дизель шоу" празднует свой 11-й день рождения, встречая эту знаковую дату в статусе самого народного шоу страны. Сейчас коллектив вернулся из Европейского благотворительного тура и как раз готовится к праздничным концертам в Киеве, премьеру которых можно будет увидеть на канале "1+1 Украина". А сразу после празднования годовщины проекта "дизели" отправятся в большой всеукраинский тур.

"Дизель шоу" будет выходить на канале "1+1 Украина" / © instagram.com/1plus1_ua

Постоянными актерами проектов "Дизель студио" выступают Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Юлия Мотрук, Дмитрий Танкович, а также звезды сериалов 1+1 Ольга Атанасова, Лилия Ребрик, Назар Заднепровский и Александр Ярема.

Ежегодно артисты дают более 150 выступлений в Украине, Европе и Америке. Команда дважды в год проводит Всеукраинские туры на 20-40 концертов и выступает как в городах-миллионниках, так и в небольших.

