"Дизель Шоу" оскандалилось шутками об украинцах в оккупации и россиянах: "Это издевательство и пренебрежение"

Юмористы из "Дизель Шоу" попали в громкий скандал из-за возмутительного номера об украинцах в оккупации и российских военных.

В частности, комики показали, как украинцы празднуют праздники на оккупированных россиянами территориях. В "Дизель Шоу" изобразили украинскую семью, которую сыграли Евгений Гашенко и Виктория Булитко. Действо начинается с того, что "муж" смотрит телевизор, где транслируют пропагандистские новости. Тем временем к нему подходит "жена" и призывает это выключить: "Смотри, потому что промоют тебе мозг и будешь как зомби. Потом еще пойдешь российский паспорт получать". Также "жена" попросила не показывать пропаганду "сыну", на что получила ответ: "Да он вообще думает, что это мультики".

Фото из юмористического номера "Дизель Шоу" / Фото: скриншот с видео

После разговора "супруги" слышит стук в дверь. "Семья" сразу начинает думать, что это пришли оккупанты, мол, "напились и ищут водку": "Снова эти чм*бики пришли деньги на водку просить".

"Муж" открыл дверь. Оказалось, что это был "Святой Николай". Он начал рассказывать "семье", что они свободные люди, несмотря на оккупацию: "Пока вы на территории Украины, вы все — свободные люди. Я 70 лет при советском союзе был в оккупации, ничего, все проходит".

Фото из юмористического номера "Дизель Шоу" / Фото: скриншот с видео

Впоследствии пришли "оккупанты". Юмористы их изобразили бестолковыми алкоголиками, которые едва разговаривают и ходят. Пока "семья" пряталась, с ними разговаривал "Святой Николай". Он заставил их разговаривать на украинском, петь украинские песни, отдать все награбленное и извиняться. Более того, "оккупантов" в конце сценки даже изобразили гомосексуалами.

Фото из юмористического номера "Дизель Шоу" / Фото: скриншот с видео

Реакция пользователи соцсетей на юмористический номер "Дизель Шоу"

Такие шутки оценили далеко не все украинцы, особенно те, что пережили ужасы оккупации. В частности, в соцсети X, которая ранее называлась Twitter, пользователи выразили свое возмущение.

"Дизель Шоу" раскритиковали / Фото: Фото из социальных сетей

"Мне снится один и тот же сон постоянно о том, что мы до сих пор почему-то в оккупации и не могу уехать больше. После чего я просыпаюсь и мне пару минут надо, чтобы понять, что я не там. Люди, которые там остались, буквально в плену у себя дома", — написал пользователь.

"Дизель Шоу" раскритиковали / Фото: Фото из социальных сетей

Юмористам также упрекнули, что они изобразили окупантов непутевыми алкоголиками, ведь российские военные воюют против украинцев и наносят немалый вред. Тем временем у зрителей может сложиться ложное впечатление о немощности захватчиков.

"Дизель Шоу" раскритиковали / Фото: Фото из социальных сетей

"Эта х*рня очень вредна, ведь целевая аудитория, которая смотрит подобное, думает, что враг тупой и зачем кидать деньги на армию, если Ванька сам полезет в пакет, станет на шкурку от банана и умрет", — написала пользовательница.

"Дизель Шоу" раскритиковали / Фото: из соцсетей

"Дизель Шоу" раскритиковали / Фото: Фото из социальных сетей

Многие пользователи подчеркнули, что оккупация – это не шутки. Люди на оккупированных территориях ежедневно страдают от репрессий и преступлений, которые совершают оккупанты.

"Дизель Шоу" раскритиковали / Фото: Фото из социальных сетей

"Оккупация – это ведь так весело и людям там так прикольно, да?... Почему это до сих пор пускают в эфир", — возмутились пользователи.

"Дизель Шоу" раскритиковали / Фото: Фото из социальных сетей

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