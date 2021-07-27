"Дизель Шоу" попало в скандал из-за расистских и гомофобных шуток — реакция звезд

Победитель "Рассмеши комика" обвинил шоу в расизме.

Украинский блогер Виктор Вемуна обвинил программу "Дизель Шоу" в расизме и гомофобии.

Так, победитель "Рассмеши комика" рассказал в своем Instagram, что в феврале организаторы пригласили его и сестру сняться в номере "Тарас-Папуас", где высмеивают темнокожих. По сценарию, он должен был сыграть актера, который должен сняться в новом украинском фильме для Netflix в образе Тараса Бульбы.

Виктор и его сестра отказались от съемок, а затем на телеэкраны вышел этот выпуск. В номере комики высмеивают новые стандарты и толерантность Netflix, шутят о темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества. В частности, о том, что их "в отличие от белых, можно убивать". Также звучали такие фразы: "Мы снимаем черно-белое кино? А жанр — черная комедия?", "Тарас ранен в бою, его сожгли на костре, он немного подгорел, но не умер. Вернулся на Сечь, но драться уже не хочет, так сказать, перегорел".

В видеообращении с обзором на номер, Вемуна раскритиковал скетч и добавил, что "пока из главных юмористических сцен страны будет нестись блевотина о том, что их цвет кожи — сгоревший белый, до те пор такое будет нестись и на улицах".

"60-70% украинцев смотрят ваше шоу. И завтра, когда у них спросит ребенок, почему этот дядя такой черный, они скажут: "Потому что он подгорел". И когда эти дети пойдут в школу, они будут называть всех черных вокруг — копчеными, потому что им это кажется смешным. Я не говорю, что именно вы отвечаете за то, что происходит на улицах и за отношение к темнокожим, но у вас, как минимум, есть рычаги влияния на социум", — отметил блогер.

На инцидент отреагировали украинские звезды, в частности alyona alyona, Джамала и Александра Зарицкая. Знаменитости поддержали Виктора.

"Вот так бывает в нашей стране в 2021 году. У меня нет слов...", — отметила солистка KAZKA.

instagram.com/stories/kazka.band

"Я искренне считаю, что телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине и темнокожие люди в Украине должны чувствовать себя спокойно", — заявила реперша и добавила надпись "Стыд "Дизель Шоу".

"Просто нет слов. Поддержка", — прокомментировала Джа.

instagram.com/jamalajaaa

В комментариях под видео фолловеры блогера также высказались по поводу увиденного.

Испанский стыд

Полный трэш

На сколько нужно быть некреативным и несмешным, чтобы шутки свои из стереотипов и расизма высасывать

Бро, это не юмор, это стеб и унижение. Это не смешно. Правильно все говоришь!

Со своей стороны, представители проекта пока не прокомментировали скандал.

Напомним, ранее 19-летняя Билли Айлиш ответила на обвинения в расизме. Артистка попросила прощения в азиатов за непонятное произношение.

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