DJ NANA в бикини похвасталась растяжкой на пляже, стоя на одной руке в шпагате

Артистка поделилась оригинальным фото с отдыха.

Артистка Анастасия Кумейко, которая более известна как DJ NANA, показала свою растяжку на эффектном фото.

Так, в своем Instagram экс-солистка группы NIKITA разместила пляжную фотографию, на которой стоит в шпагате на одной руке. Артистка позировала в оранжевом бикини, демонстрируя мускулистое тело.

instagram.com/anastasia_domination

"Типичный пример профессионально заваленного горизонта", — прокомментировала звезда.

Со своей стороны, фолловеры оставили в комментариях ряд сообщений. В частности, фаны отметили, что в любимой Руслана Квинты прекрасная растяжка и физическая подготовка.

На одной руке, это законно?

Идеально

Чтобы мои горизонты были так завалены

Мама мия

Ну огонь просто

Напомним, на днях DJ NANA эффектно выгнулась в микробикини и похвасталась идеально загорелым телом. Артистка показала аппетитные формы.

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