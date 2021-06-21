DJ NANA в бикини похвасталась растяжкой на пляже, стоя на одной руке в шпагате

Артистка поделилась оригинальным фото с отдыха.
Артистка Анастасия Кумейко, которая более известна как DJ NANA, показала свою растяжку на эффектном фото.
Так, в своем Instagram экс-солистка группы NIKITA разместила пляжную фотографию, на которой стоит в шпагате на одной руке. Артистка позировала в оранжевом бикини, демонстрируя мускулистое тело.
"Типичный пример профессионально заваленного горизонта", — прокомментировала звезда.
Со своей стороны, фолловеры оставили в комментариях ряд сообщений. В частности, фаны отметили, что в любимой Руслана Квинты прекрасная растяжка и физическая подготовка.
- На одной руке, это законно?
- Идеально
- Чтобы мои горизонты были так завалены
- Мама мия
- Ну огонь просто
Напомним, на днях DJ NANA эффектно выгнулась в микробикини и похвасталась идеально загорелым телом. Артистка показала аппетитные формы.