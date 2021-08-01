DJ NANA в образе секси-садовницы в мини и на каблуках соблазнительно позировала на лестнице

Артистка восхитила оригинальными фото.
Известная украинская DJ NANA, она же Анастасия Кумейко, устроила необычную фотосессию в саду.
На фото, которыми экс-солистка группы NIKITA поделилась в своем Instagram, артистка предстала в образе секси-садовницы. Знаменитость эротично позировала на лестнице в мини и на каблуках с секатором в руках. Звезда посветила роскошными ножками и упругими ягодицами.
"С сорняками мы разобрались, переходим к деревьям в саду. Сначала я решила взять все в свои руки, но потом вспомнила, что плод власти сладок, а сам сладкий плод может быть с изъяном", — написала она.
Поклонники быстро взялись комментировать соблазнительные снимки.
- Такую прекрасную садовницу вызвать можно?
- Красиво
- Вау. как прекрасно
Напомним, ранее DJ NANA в бикини похвасталась растяжкой на пляже, стоя на одной руке в шпагате. Артистка поделилась оригинальным фото с отдыха.