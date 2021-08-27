DJ Nana в пиджаке на голое тело засветила аппетитный бюст

Артистка похвасталась дерзким образом.

Украинская диджейка, девушка композитора Руслана Квинты Анастасия Кумейко, более известная как DJ NANA, в который раз взбудоражила воображение фанатов новым соблазнительным образом.

На странице в Instagram Настя разместила провокационный кадр, на котором появилась в костюме мятного цвета. На фотографии Кумейко изображена сидя на стуле. Пиджак она надела на голое тело и несколько засветила грудь. Образ дополнили красные очки и серьги-кольца.

DJ Nana / instagram.com/anastasia_domination

В руках диджейка держит доллары и вызывающе смотрит в камеру.

Фаны признались, что просто потрясены красотой Анастасии:

Какая невероятная укладка

Просто фантастическая и космическая

Я восхищаюсь тобой

Напомним, не так давно DJ NANA в образе секси-садовницы в мини и на каблуках соблазнительно позировала на лестнице. Артистка очаровала оригинальными фото.

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