Длинноногая Осадчая в боди и на каблуках восхитила фото с Горбуновым по случаю своего 38-летия

Длинноногая Осадчая в боди и на каблуках восхитила фото с Горбуновым по случаю своего 38-летия

Телеведущая празднует день рождения 12 сентября.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отмечает день рождения.

Так, 12 сентября знаменитости исполняется 38 лет. По этому случаю звезда канала 1+1 опубликовала в своем Instagram фотосет с мужем Юрием Горбуновым. На снимках именинница появилась еще беременная третьим сыном.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Осадчая одела черное боди с вырезами, пиджак и туфли на шпильке. Ведущая "Світського життя" ошеломила длинными ногами.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Год назад я даже не представляла, что свои 38 я буду встречать многодетной мамой. Мои 37 были насыщенными событиями и сюрпризами, чего только стоит беременность. Я очень хорошо помню свою маму в 38, мы полетели вместе в Париж, я на долгие два года, а мама на две недели, посмотреть, как я устроилась. Мама нас кормила ужинами и гуляла по Парижу, пока я ходила по кастингам. Я очень гордилась, что у меня такая современная мама. И вот 38 мне и я надеюсь, что Илья тоже гордится и я тоже современная. По ощущениям мне все еще 25! Просто теперь я еще и мама трех сыновей", — написала знаменитость.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Также, по традиции, Екатерина показала цветы, которые ей презентовал звездный муж. Горбунов подарил любимой букет из роз и лилий.

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha

Напомним, не так давно Екатерина Осадчая впервые после третьих родов показала фигуру в бикини. Звезда стала мамой почти месяц назад.

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