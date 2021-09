Длинноногая Санта Димопулос в боди эротично изгибалась на столе

Певица снялась в откровенной фотосессии.

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос взбудоражила воображение фолловеров эротическим видео.

На странице в Instagram экс-участница группы "ВИА Гра" опубликовала видеобекстейдж с нового фотосета, который сделала несколько дней назад. Перед камерой 34-летняя знаменитость соблазнительно изгибалась на столе в боди. Артистка ошарашила фигурой и похвасталась длинными ногами.

В посте Санта оставила цитату из хита группы Eurythmics: "Sweet dreams are made of this".

Фаны звезды не сдержали своих эмоций от горячего видео. В пользователи оставили кучу комплиментов.

Я подам жалобу! Это незаконно

Богиня

Нереальная

Фигура, как в 25! Помню ту фигуру, видела

