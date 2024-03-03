Дмитрий Борисов развелся с женой после 10 лет брака: что будет с их бизнесом

Знаменитые супруги, рестораторы Дмитрий Борисов и Елена Борисова шокировали известием – после 10 лет совместной жизни влюбленные приняли решение развестись.

Печальное известие о разрыве на своей странице в Instagram сообщила Елена Борисова. Ресторатор вспомнила, как несколько лет назад в одном из интервью сказала, что не существует иммунитета от разводов: жизнь слишком непредсказуема. И все, что остается – наслаждаться общим путем и отпускать друг друга, когда вас зовут разные маршруты. И умение это признать – мастерство. Так и произошло в их случае:

"Как человек, не терпящий ложь или двойные стандарты, как человек публичный не могу позволить себе скрывать факты от тех, кто годами с уважением следил за нашей парой. Поэтому после многочисленных вопросов один раз напишу здесь без лишних подробностей: наш с Дмитрием брак закончился, в январе мы официально развелись", — сообщила Елена Борисова.

Дмитрий и Елена Борисовы развелись / Фото: instagram.com/lena_borysova

Экс-жена Дмитрия Борисова отметила, что отпустила его с любовью и благодарностью за их детей, продуктивное партнерство и полный драгоценных моментов опыт.

Ресторатор добавила, что ничего не идеализирует и сейчас проходит переходный период:

"Сейчас идет переходный период, который каждый разводящийся проходит в несколько непростых этапов. Поэтому для меня есть несколько приоритетов. В первую очередь для меня важно, чтобы наши решения взрослых как можно меньше повлияли на детей. Я создавала и буду создавать для них безопасное, строящееся на любви, уважении и безусловном принятии пространство, за которым стоит множество невидимых усилий", — начала рассказывать Борисова.

Дмитрий и Елена Борисовы поженились 10 лет назад / Фото: instagram.com/lena_borysova

Дмитрий и Елена Борисовы развелись / Фото: instagram.com/lena_borysova

Также ресторатор подчеркнула, что их личные отношения с Дмитрием Борисовым никак не повлияют на их бизнес. Они продолжают работать вместе. Относительно того, что стало причиной развода Борисовых, Елена уточнять не стала.

Дмитрий и Елена Борисовы развелись / Фото: instagram.com/lena_borysova

Дмитрий и Елена Борисовы развелись / Фото: instagram.com/lena_borysova

Напомним, что Дмитрий и Елена Борисовы — известные украинские рестораторы и владельцы ряда популярных в Украине заведений. Они поженились в 2014 году. У экс-супругов есть семеро общих детей – пять сыновей и две дочери. Самая младшая дочь Борисовых появилась на свет в январе 2021 года.

Дмитрий и Елена Борисовы с детьми / Фото: instagram.com/lena_borysova

Напомним, что на днях о разводе сообщила актриса Анна Саливанчук. После восьми лет брака артистка развелась с нардепом Александром Божко.

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