Дмитрий Дикусар опубликовал новое фото и рассказал, как ему помогли украинцы

Украинский хореограф, участник шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар, который защищает нашу страну на передовой в составе ВСУ, обратился к украинцам.

Дмитрий поблагодарил украинцев за то, что они откликнулись на его просьбу и буквально за два дня помогли собрать необходимую сумму на приобретение раций для них с побратимами на передовую. Также Дикусар сообщил, что благодаря соотечественникам он собрал даже большую сумму, чем требовалось. Теперь бойцы смогут приобрести не только необходимые рации, но и тепловизоры, дроны, лопаты и помочь дружественным подразделениям.

"Уважаемые, дорогие и невероятные украинцы! От количества ваших донатов блокировали мой счет! После объяснений и предоставления соответствующих документов все решилось. Но, несмотря на трудности, вы так быстро собрали на моем счету (волонтерском отныне) такую сумму, что этого хватит не только на рации, а и на тепловизоры, дроны, лопаты и помощь дружественным подразделениям. Поэтому, я объявляю закрытие сбора! От моего сердца, и сердец моих побратимов мы благодарим вас!" – написал Дмитрий.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Также Дикусар отчитался, когда на передовой окажутся рации и тепловизоры.

"Два новых тепловизора, благодаря вам, уже завтра будут на позиции. Так что враг не подойдет ночью незамеченным… Рации будут чуть позже, но знайте, что каждая ваша гривна пойдет на нашу победу! Я лично проконтролирую, чтобы все приобретенное было в руках солдат и сержантов!" – написал Дмитрий.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину хореограф Дмитрий Дикусар пошел в составе ВСУ защищать нашу страну на передовой. Недавно олимпийская чемпионка Ольга Харлан, принимавшая участие в "Танцах со звездами" вместе с Дикусаром, рассказала о трогательном разговоре с хореографом во время войны.

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