Дмитрий Дикусар показал свое свежее фото и раскрыл, что важное осознал во время службы в рядах ВСУ

Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Реклама

Известный украинский танцор, а с начала полномасштабной войны военный ВСУ Дмитрий Дикусар практически не выходит на связь.

Однако время от времени хореограф по особым случаям радует подписчиков свежими постами, как вот в этот раз. Так, 24 октября Дмитрий Дикусар празднует день рождения. Танцору исполняется 40 лет. Хореограф делится, что в этот день в его голове бурлит немало мыслей. Конечно, они все связаны со службой. По словам Дикусара, его военный путь довольно длительный и разнообразный: он участвовал в различных операциях, терял побратимов, верил, но и временно терял веру, чувствовал как и отчаяние, так и подъем, переживал депрессию и находил баланс.

"В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей, друзей, побратимов, ошибки и удачные операции, вера во Вселенную, Бога, судьбу и временная потеря веры, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса", - говорит танцор-военный.

Реклама

Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Также Дмитрий Дикусар поделился своим наблюдением. Хореограф говорит, что защитники по-особенному относятся к жизни. В частности, для них в первую очередь важна безопасность родных, близких и любимых. Поэтому, именно ради них они становятся на защиту страны. Дмитрий Дикусар отметил, что Украина обязательно победит в войне. Также он призвал беречь друг друга и не тратить время на тех, кто этого не достоин.

"Но что я заметил, это особое отношение к жизни людей, ставших на защиту своих родных и любимых. Их легкость, улыбки и юмор, несмотря на то, что это, вероятно, билет в один конец. Понимание, что всем и так придется когда-то покинуть этот мир, чтобы снова вернуться и проживать жизнь снова и снова... Эти светлые души и наполненные любовью горящие сердца. Украина обязательно победит! Любите и цените друг друга! Не тратьте ни секунды на недостойных людей! Им невозможно ничего объяснить...", - подытожил танцор.

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина раскрыла детали службы мужа Тимура Хромаева в рядах ВСУ. Также знаменитость призналась, что возлюбленный запрещает ей делать.