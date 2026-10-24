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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Дмитрий Дикусар показался на фронте: как сменился танцовщик с начала войны и что сказал украинцам

Военный эмоционально обратился к украинцам в свой день рождения.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Украинский танцовщик и военнослужащий ВСУ Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь и показался на новом фото со службы.

Артист отмечает 41-летие и по случаю дня рождения обратился к украинцам с теплыми словами и призывом верить в победу.

Так, 24 октября именинник опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует в военном снаряжении с едва заметной улыбкой. После длительного отсутствия в публичном пространстве Дикусар решил напомнить о себе и поделиться важным для него посланием.

«Просто хочу напомнить, что люблю вас и сказать: верьте в победу, как я в нее верю!» — написал танцовщик.

Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Где сейчас Дмитрий Дикусар и куда он исчез: что о нем рассказывают звездные друзья

Дмитрий Дикусар присоединился к рядам ВСУ добровольцем в феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор он ведет довольно закрытый образ жизни, а подробности его службы в основном становятся известными со слов друзей и коллег.

В последний раз на телеэкранах танцовщика можно было увидеть в конце прошлого года — он присоединился к спецвыпуску проекта «Танцы со звездами» как судья. С тех пор Дикусар редко появляется на публике и почти не рассказывает о военной службе.

Однако ранее телеведущий Юрий Горбунов делился впечатлениями от встречи с товарищем и отмечал, что тот заметно изменился внешне, став «взрослым, закаленным войной мужчиной». Связь с военным поддерживает и психолог Наталья Холоденко. Раньше она выражала беспокойство за друга, ведь, по ее словам, он служит на горячих направлениях фронта.

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