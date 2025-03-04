Дмитрий Дикусар в военной форме эпически потроллил Трампа: "Думают, что у нас костюмов нет"

Известный украинский танцовщик, а с начала полномасштабной войны военный ВСУ Дмитрий Дикусар потроллил президента США Дональда Трампа.

В частности, хореограф опубликовал в Instagram черно-белое фото, где он изображен в военной форме. Дикусар даже надел специальные очки. Поверх формы военный нарисовал галстук, рубашку и пиджак. В подписи танцовщик мастерски посмеялся над озабоченностью американских лидеров, которых смущает, что президент Владимир Зеленский на встречи одевает одежду в стиле милитари, а не костюм.

"Они думают, что у нас костюмов нет…", — посмеялся хореограф.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

В комментариях оценили шутку Дмитрия Дикусара. В частности, танцовщик Евгений Кот, звездный психолог Наталья Холоденко, пиарщица Юла и многие другие поддержали хореографа.

Напомним, недавно российский шоумен Максим Галкин поддержал Владимира Зеленского. Юморист красноречивым фото высмеял Дональда Трампа, которого раздражает, что президент страны, где идет война, не носит костюмы.

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