Дмитрий Дикусар в военной форме показал новое фото с фронта: как сейчас выглядит танцор

Известный украинский танцор, а с начала полномасштабной войны военный ВСУ Дмитрий Дикусар вышел на связь.

Хореограф в своем Instagram опубликовал новое фото с фронта, где он был запечатлен в военной форме. На снимке можно заметить, как сейчас выглядит Дмитрий Дикусар и как он за годы войны изменился внешне.

Кроме того, танцор обратился к поклонникам с важным напоминанием. Хореограф подчеркнул, как важно объединяться. Также он отметил, что украинцы - очень сильные и смелые, и солнце над ними уже восходит.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Думы мои, думы... Не буду много писать. Просто напоминаю, что мы одно целое, я вас люблю и это никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце восходит!" — отметил хореограф.

В комментариях Дмитрия Дикусара поблагодарили за защиту и призвали его быть осторожным и беречь себя. Теплые слова также написали и звездные подписчики танцора, среди которых ведущий Юрий Горбунов, хореограф Женя Кот, пиарщица Юла Бойко и многие другие.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес рассказал, как ходил в ТЦК и прошел ВВК. Также артист честно ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.

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