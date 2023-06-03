Дмитрий Дикусар, воюющий на фронте, впервые за год побывал дома: "На гражданке почувствовал себя дискомфортно"

Украинский хореограф, участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар, защищающий нашу страну в рядах ВСУ, сообщил, что недавно имел увольнение на время.

На странице в Instagram воин впервые с начала января вышел с поклонниками на связь. В фотоблоге Дикусар разместил свое селфи в штатском. На фото Дмитрий изображен в черной футболке, с подвеской и в наушниках.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Как признался защитник, "на гражданке он почувствовал себя дискомфортно":

"Недавно имел увольнение на время. Впервые за год обнял родных и поблагодарил Бога за это. Откровенно, на гражданке почувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу. Живите, радуйтесь жизни любимые украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей... И спасибо, что без устали помогаете Вооруженным Силам! Без вас, дорогие, мы бы не дождались обещанного вооружения! А тем, кто наживается на этой кровавой войне, хочу пожелать успеть потратить все... Украина есть и будет свободна ! Всех обнял!" – написал Дикусар.

Напомним, недавно коллега Дмитрия Дикусара, танцор Женя Кот рассказал, что периодически переписывается с защитником. Евгений поделился, что недавно Дмитрий попал в больницу и рассказал, что с воином случилось.

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