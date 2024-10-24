Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь и рассказал, как на передовой встретил 39-летие

Украинский хореограф, а ныне военный ВСУ Дмитрий Дикусар 24 октября отмечает день рождения.

В своем Instagram танцор вышел на связь и рассказал, как встретил свое 39-летие. Дикусар признался, что всегда любил, когда его день рождения приходился на будни. По словам хореографа, ведь так он собственными глазами может увидеть итоги за год жизни. В этом году в день рождения у танцора была важная задача. У Дмитрия Дикусара было боевое "выступление" со своими побратимами, что, как он говорит, оккупантам было больно.

"Я всегда любил, когда мой день рождения приходился на рабочий день, ведь что может быть лучше, чем иметь возможность собственными глазами увидеть и подвести итоги за год жизни. Видимо, Бог слышит меня, потому что сегодня у меня тоже было "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно намного ценнее для меня. Кац*пне было больно! К сожалению, это не вернет жизнь нашим друзьям и близким, но сохранит жизнь другим", – говорит хореограф.

Пост Дмитрия Дикусара / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Также Дмитрий Дикусар дал важный совет отчаявшимся. Защитник говорит, что прекрасных людей в нашей стране тоже хватает, так что не стоит терять веру друг в друга. Также хореограф посоветовал тщательно проверять и не вестись на российскую пропаганду, ведь она работает непрерывно.

"Я чувствую ваше раздражение некоторыми нашими согражданами, потому что бываю иногда в городе и тоже читаю новости. Возможно, вы даже время от времени теряете веру в людей… Но помните, что прекрасные люди есть в нашей стране. Возможно, их даже меньше, чем гнид, но на них держится Вселенная! Поэтому не теряйте веру друг в друга, мои прекрасные люди, и фильтруйте российскую ИПСО, которая работает непрерывно", — отметил танцор.

Напомним, недавно лидер группы O.Torvald Женя Галич рассказал о своей службе на фронте. Певец вспомнил самый страшный для него день на передовой.

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