Дмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь и рассказал, как себя чувствует

Украинский хореограф, участник шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар, который в начале полномасштабной войны пошел служить на передовую, впервые за три месяца вышел на связь.

В частности, знаменитость редко появляется в соцсетях, а тем более публикует какие-то фотографии. Поэтому поклонники и подписчики Дмитрия волнуются, все ли в порядке с их кумиром-защитником.

Дмитрий поспешил фанатов успокоить. Танцовщик опубликовал новое фото, где он изображен в военной форме, и отметил, что с ним все хорошо.

Также Дикусар призвал пользователей держаться, не падать духом и верить в Вооруженные силы Украины.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Только хотел известить вас, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично! Держимся и верим в ВСУ! Обнял!" – написал хореограф.

В комментариях под постом коллега Дмитрия, танцовщица Илона Гвоздева отметила, что гордится Дикусаром, и призвала его беречь себя. Тем временем продюсер Владимир Завадюк ответил на пост хореографа смайликом в виде белого сердца и словом: "Обнял".

Напомним, Дмитрий Дикусар крайне редко выходит на связь со поклонниками. В последний раз танцовщик публиковал новое фото еще в октябре прошлого года и рассказывал, как ему тогда помогли украинцы.

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