Дмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с поклонниками и попросил о помощи

Хореограф и участник "Танцев со звездами" продолжает нести службу в рядах ВСУ.

Впервые за три месяца танцор Дмитрий Дикусар опубликовал в своем Instagram фотографию в военной форме.

Хореограф написал пост, в котором заговорил о переоценке ценностей во время войны.

"Все, что лежит перед тобой на ладонях жизни, оказалось там не случайно. Не сомневайся в этом. здесь появилось. Потом двигайся дальше…", — написал Дикусар.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Также Дмитрий обратился к своим поклонникам с просьбой помочь ему и его побратимам на передовой.

"Сейчас нам с побратимами срочно и крайне необходимо больше раций. От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Если у кого-то есть возможность помочь с поиском раций DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них средства, я буду признателен за 10 гривен и репост", — попросил танцор.

Дмитрий добавил номер своей карточки, на которую желающие смогут выслать денежную помощь для военных: 5168 7453 2088 3702

Напомним, с начала полномасштабной войны Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ. Недавно Ольга Харлан рассказала трогательный разговор с хореографом во время войны.

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