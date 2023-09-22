Дмитрий Гордон и все его жены: кто эти женщины, родившие ему семерых детей, и их фото

Интервьюер был трижды женат, а также у него есть внебрачные дети.

Личная жизнь украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона была достаточно насыщенной.

Знаменитость трижды состоял в официальном браке. Он воспитывает семерых детей, которых ему родили четыре разные женщины. Редакция сайта ТСН.ua решила вспомнить его жен. В частности, предлагаем узнать их историю любви, посмотреть фото жен и детей шоумена.

Долгое время считалось, что первой женой Дмитрия Гордона была Елена Сербина. Однако сам шоумен опроверг это. Первой женой Дмитрия была женщина, по имени Наталья, она была наполовину белорусской. Пара поженилась в 80-х годах. Наталья в 1992 году родила Гордону первенца – сына Ростислава. Однако рождение ребенка не спасло брак влюбленных. Через восемь лет отношений пара разошлась.

Ростислав Гордон / Фото: instagram.com/rostyslavgordon

Дмитрий Гордон объяснял развод тем, что прошла их любовь.

"Заканчивается, что их цементирует — любовь. Это нормальная ситуация для любого человека", — комментировал Гордон.

Второй избранницей шоумена стала Злата Емельяненко. Их отношения начались именно тогда, когда Дмитрий Гордон активно работал над запуском газеты "Бульвар Гордона". В 1995 году у них родился сын Дмитрий. Отношения пары не сложились, но они прекрасно ладят между собой. Сейчас Злата работает редактором программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

Злата Емельяненко с сыном Дмитрием / Фото: из соцсетей

Во второй раз Дмитрий Гордон женился в 1999 году. Его избранницей стала Елена Сербина. В браке у пары родилось двое детей – дочь Елизавета (1999 год) и сын Лев (2001 год).

Дмитрий Гордон с сыном Львом / Фото: instagram.com/gordondmytro

Дмитрий Гордон с дочерью Лизой / Фото: instagram.com/gordondmytro

Гордон говорит, что отношения с Сербиной не обошлись без "волшебства". Шоумен уверен, что вторая жена его приворожила, ведь у нее есть такие способности. Однако привороты не помогли, пара развелась.

Дмитрий Гордон и Елена Сербина / Фото: из соцсетей

В настоящее время Дмитрий Гордон состоит в браке с третьей женой – журналисткой Алесей Бацман. Поговаривали, что именно из-за нее шоумен развелся с Сербиной. Однако Бацман опровергла эти слухи и отметила, что к моменту начала их отношений интервьюер был свободен.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Алеся родила Дмитрию Гордону троих дочерей – Санту (2012 год), Алису (2016 год) и Лиану (2019 год).

Алеся Бацман с дочерьми / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Как говорит сам интервьюер, Бацман – самая лучшая женщина в его жизни. В браке не было никаких конфликтов, они не ссорились и не повышали голос друг на друга.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Бацман также отлично ладит с детьми мужа от предыдущих отношений. Она также активно участвует в их жизни. Более того, журналистка, в случае необходимости, общается и с бывшими избранницами шоумена.

"Когда что-то нужно, конечно, поддерживаем отношения. Когда все хорошо, когда у каждого есть полноценная жизнь, когда ты общаешься с людьми на основе взаимного уважения, когда нечего делить. Почему должны быть плохие отношения?" – убеждает журналистка.

Семья Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Да и сам Дмитрий Гордон тоже прекрасно ладит с бывшими избранницами. Как говорит шоумен, он относится к ним с уважением и прекрасно общается, ведь у них есть общие дети.

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