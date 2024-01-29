Дмитрий Гордон на фото 31-летней давности удивил, как выглядел с густой шевелюрой

Шоумен поделился снимком со своей молодости.
Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон порадовал подписчиков архивным контентом.
В своем Instagram журналист опубликовал снимок, сделанный 31 год назад, во времена его молодости. На фото Дмитрию Гордону ориентировочно 26 лет. Интервьюер задумчиво позировал перед объективом фотокамеры в костюме.
Кстати, в те времена Дмитрий Гордон еще не был лысым. Поэтому это редкое фото, где можно увидеть, как выглядел журналист с густой шевелюрой.
"1993 год, если что", — подписал фото Дмитрий Гордон.
Подписчики журналиста были удивлены, ведь на фото его просто не узнать. Фанаты написали немало шутливых комментариев под снимком.
- Теперь я видел все!
- Вы не меняетесь, но здесь волос чуть больше!
- С волосами неплохо, если что!
Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о ловеласах в украинском шоу-бизнесе. Предлагаем узнать, у кого из звездных мужчин было немало браков. К примеру, Дмитрий Гордон трижды женился.
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