Дмитрий Гордон на фото 36-летней давности показал, как София Ротару выглядела в молодости

Дмитрий Гордон и София Ротару

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Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон показал, как певица София Ротару выглядела в молодости.

Знаменитость в своем Instagram поделился черно-белым фото с исполнительницей. Кадр был сделан в далеком 1989 году. На снимке еще юный Дмитрий Гордон был изображен в рубашке и футболке. Рядом с журналистом позировала София Ротару в костюме и с экстравагантной прической. На фото можно заметить, как певица выглядела в молодости, ведь ей тогда был 41 год.

К слову, и самого Дмитрия Гордона тоже просто не узнать. Журналист еще был совсем юным. Также у интервьюера тогда еще была густая черная шевелюра, от которой он избавился уже много лет назад.

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Дмитрий Гордон и София Ротару / © instagram.com/gordondmytro

"1989 год, под руку с Софией Ротару", - коротко подписал снимок журналист.

Отметим, с началом полномасштабной войны в Украине София Ротару избегает публичности. Артистка не комментирует российское вторжение, правда, постами в Instagram-stories реагирует на обстрелы и поздравляет с важными праздниками. Поговаривали, что певица проживает за границей. Однако ее сестра это отрицает и отметила, что Ротару осталась в Украине.

Напомним, недавно Дмитрий Гордон делился своим фото из молодости, где показался с длинными черноволосыми волосами. На снимке знаменитости было всего 20 лет.