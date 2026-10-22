Дмитрий Гордон на редком фото показал, как выглядят его родители

Дмитрий Гордон / © instagram.com/gordondmytro

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Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон показал редкое фото со своими родителями.

Знаменитость поделился семейной фотографией в Instagram по случаю важной даты. Дело в том, что 21 октября Дмитрий Гордон отметил день рождения. Журналисту исполнилось 59 лет. Он не только показывал кадры с празднования, но и подготовил пост благодарности родителям.

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Интервьюер опубликовал редкое фото, на котором запечатлены его папа Илья и мама Мина. Они улыбаясь позировали перед объективом фотокамеры. Тем временем Дмитрий Гордон адресовал близким теплые слова.

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«За мое появление на свет и за все-все маме и папе спасибо!» — обратился к родителям журналист.

Родители Дмитрия Гордона / © instagram.com/gordondmytro

Тем временем пользователи выразили свое восхищение в комментариях. Также они засыпали комплиментами родителей журналиста: «Красивые, а особенно мама! С днем рождения!», «С днем рождения! Очень красивые и милые родители!», «Вы очень похожи на свою маму!».

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показывал, как встретил день рождения в спортзале. Также интервьюер хвастался поздравлением от жены.

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