Дмитрий Гордон неожиданно спел в дуэте с Павлом Зибровым его известную песню

Журналист и ведущий Дмитрий Гордон спел вместе с певцом Павлом Зибровым на большой сцене.

Так, у интервьюера есть немало скрытых талантов. В частности, Дмитрий еще в начале своей карьеры записывал новые песни, но сейчас перестал радовать фанатов музыкальными новинками. Впрочем, время от времени он все же возвращается к своему хобби и выступает со звездами. На днях ведущий вышел на сцену с певцом Павлом Зибровым. Дуэт спел знаменитый "Хрещатик" во время концерта по случаю юбилея народного артиста Украины Мирослава Виртуха.

Павел Зибров спел с Дмитрием Гордоном свой хит "Хрещатик"

Так, Павел Зибров начал исполнять свой хит сначала сам, а затем сошел со сцены в зрительный зал и неожиданно пригласил ему "помочь" Дмитрия Гордона. Журналист с радостью согласился и уже с микрофоном вышел навстречу певцу и присоединился к исполнению композиции. В конце шоумены вместе спели на главной сцене. К слову, зрители в зале оценили такой сюрприз бурными аплодисментами.

Напомним, недавно Дмитрий Гордон показал редкое фото с тещей и женой и рассекретил, какое культурное мероприятие они посетили.

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